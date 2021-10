01. De originele naam is Chinese kruisbes.

01. De originele naam is Chinese kruisbes. 02. Kiwi's bevatten meer vitamine C dan veel andere fruitsoorten. 03. Ze groeien aan bomen. 04. Groene kiwi's zijn harder dan gele exemplaren 05. Je kunt de schil van de kiwi gewoon opeten - wel goed wassen 06. Eén kiwi, groen of geel, bevat slechts 50 kilocalorieën. 07. Je kunt een kiwi prima invriezen om daarna te gebruiken als ijs of in een smoothie. 08. De naam kiwi verwijst naar het lijf van de kiwi-vogel in Nieuw-Zeeland, waar kiwi's gekweekt worden. 09. Kiwi is een bron van foliumzuur, dat je extra nodig hebt bij zwangerschap en borstvoeding. 10. Kiwi bevat actinidine, een enzym dat de spijsvertering bevordert.