Waar kun je legaal online geneesmiddelen kopen, dus mét garanties van veiligheid, kwaliteit en werkzaamheid? En waarvan moet je je bewust zijn als je in contact komt met buitenlandse internetapotheken?

De geneesmiddelen die je in een Belgische fysieke apotheek koopt, zijn met zekerheid vergunde geneesmiddelen, waarvan de veiligheid, de kwaliteit en de werkzaamheid gegarandeerd zijn. Wil je met dezelfde garanties online geneesmiddelen aankopen, doe dat dan bij een legale internetapotheek. Die herken je aan het verplichte logo (zie kader). Alle Belgische erkende internetapotheken zijn genotificeerd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Orde der Apothekers. Je vindt de lijst op de website van het FAGG (www.fagg.be) via de zoekterm 'internetapotheek'. De term internetapotheek leidt bij het brede publiek helaas weleens tot verwarring, volgens Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). "Door de term gaan mensen er soms van uit dat internetapotheken en fysieke apotheken los van elkaar bestaan. Terwijl de specifieke onlinedienstverlening of 'internetapotheek', althans in België, alléén door fysieke vergunde apotheken mag worden aangeboden. Elke Belgische internetapotheek is dus per definitie het virtuele verlengstuk van een fysieke vergunde apotheek. Daarom spreken we als Belgische beroepsvereniging liever van de 'onlinedienstverlening van je vertrouwde publieke apotheek'. En adviseren we om voor die onlinedienstverlening bewust te kiezen voor een apotheek die je ook geregeld fysiek bezoekt. Dan heb je tenminste offline al een vertrouwelijke therapeutische relatie opgebouwd." Via de onlinedienstverlening mag de Belgische apotheker alleen voorschriftvrije geneesmiddelen, bepaalde medische hulpmiddelen, voedingssupplementen en andere gezondheids- en verzorgingsproducten verkopen en bezorgen via een koerierdienst. Voorschriftplichtige geneesmiddelen mogen in België online alleen door de patiënt gereserveerd worden, waarna hij ze nog altijd zelf afhaalt in de fysieke apotheek - het zogenaamde 'click & collect'-systeem. Maar ook internetapotheken uit andere EU-landen richten zich via allerlei media naar het Belgische publiek. Als ze dat EU-logo (rechtmatig) dragen (klik en check!), dan kun je alvast gerust zijn dat ze geen namaakgeneesmiddelen verkopen. "Maar houd ook hiermee rekening: de wetgeving voor internetapotheken verschilt van land tot land", waarschuwt Zwaenepoel. "Buitenlandse internetapotheken moeten bij hun onlineverkoop aan Belgen weliswaar de Belgische wetgeving respecteren, maar onze autoriteiten kunnen dat niet juridisch van hen afdwingen. Hun bevoegdheid reikt maar tot aan onze landsgrens. Daarvan moet je je als consument bewust zijn. Als Belgische patiënt mag je bijvoorbeeld geen voorschriftplichtige geneesmiddelen online aankopen. Doe je dat toch via een buitenlandse internetapotheek en wordt je pakketje aan onze landsgrens onderschept, dan kun je beboet worden." "Ook benaderen buitenlandse internetapotheken je weleens met schreeuwerige reclame", gaat Zwaenepoel voort. "Wees je daarvan bewust, zodat je je niet laat verleiden tot overconsumptie. Belgische internetapotheken mogen geen reclame maken die schijnbaar alles voor het prijsvoordeel wil doen wijken. Doen ze dat toch, dan wordt de titularis mogelijk geschorst. Ten slotte nog dit aandachtspunt: omdat Belgische internetapotheken altijd het virtuele verlengstuk van een fysieke apotheek zijn, krijg je er ten minste de nodige farmaceutische basiszorg (zie verder). Al moeten we vaststellen dat er op dat vlak ook bij sommige Belgische internetapotheken nog ruimte voor verbetering is."