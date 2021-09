Borstkanker verandert je leven en vaak ook je leefgewoonten. Voor velen is het een trigger om gezonder te eten en meer te bewegen. Wetenschappelijke studies tonen dat gezonde leefgewoonten herval helpen voorkomen en de overlevingskansen verbeteren.

Bij naar schatting een derde van alle kankers spelen leefstijlfactoren een rol. Voor roken is dat overduidelijk aangetoond, maar ook voeding en beweging hebben een invloed op het algemene kankerrisico. Gezonde eetgewoonten, met dagelijks 5 porties groenten en fruit, zoals de voedingsaanbevelingen voorzien, verminderen het risico op de meeste kankers, inclusief borstkanker, zo blijkt uit omvangrijk bevolkingsonderzoek. Ook regelmatig bewegen, met minstens 150 minuten per week matige tot intensieve activiteit, haalt het kankerrisico naar beneden. Ondanks die kennis zijn weinig mensen geneigd om hun leefgewoonten aan t...

Bij naar schatting een derde van alle kankers spelen leefstijlfactoren een rol. Voor roken is dat overduidelijk aangetoond, maar ook voeding en beweging hebben een invloed op het algemene kankerrisico. Gezonde eetgewoonten, met dagelijks 5 porties groenten en fruit, zoals de voedingsaanbevelingen voorzien, verminderen het risico op de meeste kankers, inclusief borstkanker, zo blijkt uit omvangrijk bevolkingsonderzoek. Ook regelmatig bewegen, met minstens 150 minuten per week matige tot intensieve activiteit, haalt het kankerrisico naar beneden. Ondanks die kennis zijn weinig mensen geneigd om hun leefgewoonten aan te passen met als doel hun risico op kanker te verminderen. De motivatie om gezonder te leven is er wel bij personen die met kanker geconfronteerd worden. Een derde van de vrouwen met een borstkankerdiagnose geeft aan anders en gezonder te willen eten, in de hoop daarmee de overlevingskansen te verbeteren, zo toont een Finse enquête bij 123 vrouwen met borstkanker. Ze proberen meer groenten en fruit te eten, minder vet en minder rood vlees. Een recente Noorse studie waarbij 506 vrouwen met borstkanker bevraagd werden, toont eveneens die goede voornemens, maar vindt een kloof tussen willen en doen. De meesten willen echt wel gezonder eten, maar slagen daar niet altijd in en vervallen soms in oude gewoonten. Nochtans loont doorzetten de moeite. Wetenschappelijk onderzoek toont dat gezonde eetgewoonten de overlevingskansen na borstkanker verbeteren. Een specifiek dieet is daarbij niet nodig, de algemene regels voor gezonde voeding volstaan ruimschoots: 5 porties groenten en fruit per dag, het beperken van verzadigde vetten, 1 keer per week vis op het menu, rood vlees wat vaker vervangen door gevogelte, en alcohol beperken. Een extra argument om de eetgewoonten onder de loep te nemen, is het lichaamsgewicht, dat soms toeneemt als gevolg van hormoonbehandelingen. Veel borstkankerpatiënten slikken vitamines en mineralen, maar de impact ervan op de overleving is veeleer twijfelachtig. Je haalt altijd meer uit gezonde kost. Daar mag af en toe een glaasje wijn of een andere alcoholische drank bij. Een beperkte alcoholconsumptie heeft geen impact op je overlevingskansen. Meer nog dan gezondere eetgewoonten is regelmatige lichaamsbeweging heilzaam voor personen met een borstkankerverleden. Volgens een Canadese overzichtsstudie zou het risico op herval zelfs met 40% verminderen als je regelmatig wandelt, fietst of een andere sport beoefent. Op voorwaarde dat je minstens 150 minuten per week matig intensief beweegt, wat betekent dat je lichtjes zweet en je hartslag lichtjes stijgt. Slenteren door winkelstraten is bijvoorbeeld geen sport, een fikse wandeling is dat zeker wel. Heb je geen favoriete sport, dan is wandelen gewoon het beste wat je kunt doen als borstkankerpatiënt. Lees zeker ook het interview met de wandelcoaches in dit nummer. Zij helpen je graag op weg. Lichaamsbeweging biedt nog tal van andere voordelen: het is een weldaad voor hart en bloedvaten, het helpt je lichaamsgewicht op peil houden, het gaat vermoeidheid tegen en is goed voor je humeur.