Dertig jaar lang lag de focus van Canyon Bicycles, de Duitse producent van hoogkwalitatieve bikes, quasi exclusief op performante racefietsen en mountainbikes. Sinds vorig jaar heeft het volledige gamma ook een e-variant. De komst van de e-bike betekent een transformatie voor Canyon Bicycles. Niki De Keuster, Marketing Coordinator Belgium: 'Onze cultuur is erg gericht op prestatie. In bijna alle sportieve fietsdisciplines spelen wij mee in de wereldtop. En zeker in België zijn de koersfietsen en de mountainbikes onze bestverkochte modellen.' Canyon levert niet alleen aan kampioenen, maar is er zelf ook een als wereldwijd de grootste producent die zijn fietsen uitsluitend via zijn website rechtstreeks aan de consument verkoopt. Handige tools begeleiden de koper bij het kiezen van fietsmodel, uitrusting en ideale framemaat op basis van de lichaamsafmetingen. Voor technische ondersteuning en onderhoud kunnen Canyon-rijders terecht in het service center in Leuven of bij experience partner Bikefitting Campe in Maldegem. 'Onze mountainbikes, race-, trekking-, city-, fitness- en gravelbikes zijn intussen ook leverbaar met batterij', zegt De Keuster. 'Een positieve evolutie met veel potentieel. Vooral van onze elektrische stadsfietsen verwachten we veel. Momenteel gaat het om twee modellen: de Precede:ON met carbon frame en premium onderdelen en de iets goedkoper geprijsde Commuter:ON. Ook bij de mountainbikes wint de e-variant terrein. De gêne van het prille begin is volledig verdwenen. E-mountainbikes vallen niet alleen in de smaak bij het wat oudere publiek. Ook jongere fietsliefhebbers die door corona vaak thuiszitten en over de middag een uurtje willen fietsen, vinden het wel leuk om een grotere tocht te kunnen maken. Zelfs de iets extremere MTB'er die vooral minutenlang wil afdalen, geniet van het extra duwtje vooraf op de weg naar boven.'