Wie altijd graag wandelde maar door jongdementie wordt getroffen, denkt vaak geen uitdagende tocht meer aan te kunnen. Het Brain Adventure Team bewijst dat dat vaak wél nog kan, door mensen met jongdementie, hun partners, professionele begeleiders en buddy's met allemaal zin voor avontuur samen te brengen. Na de succesvolle Nepal-expeditie in 2015 neemt het team je in Met Alzheimer naar de Alpen mee op bergtocht in het Italiaanse Valle Maira. Met gedetailleerde informatie over het traject en gedeelde eigen ervaringen tonen de deelnemers in deze reisgids dat mensen met en zonder jongdementie samen letterlijk bergen kunnen verzetten en bovenal kunnen genieten. "Want een gedeelde interesse verbindt mensen op een natuurlijke manier, zonder het etiket van hulpverlening", verduidelijkt een van de avonturiers, ouderenpsychiater Mathieu Vandenbulcke (KU Leuven).