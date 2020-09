"Sinds 2017 is Pink Ribbon een erg belangrijke partner voor de Nationale Loterij. We dragen deze organisatie, die een belangrijke steun betekent voor veel mensen die met borstkanker geconfronteerd worden, een warm ha...

"Sinds 2017 is Pink Ribbon een erg belangrijke partner voor de Nationale Loterij. We dragen deze organisatie, die een belangrijke steun betekent voor veel mensen die met borstkanker geconfronteerd worden, een warm hart toe. Dankzij het unieke solidariteitsmodel waarbij vele spelers meedoen voor een bescheiden inzet kan de Nationale Loterij jaarlijks meer dan 320 miljoen laten terugvloeien naar de hele samenleving. Zo kunnen we samen met al onze spelers ontelbare projecten en organisaties steunen die het verschil maken in de maatschappij. De sensibilisering van Pink Ribbon is een heel sterk project waar wij samen met onze spelers graag onze schouders onder zetten. De campagnes en initiatieven van Pink Ribbon om vrouwen alert maken voor de alarmtekens van borstkanker is uitermate belangrijk om hen te helpen in vroege opsporing. We zijn dan ook heel trots dat we konden helpen in de ontwikkeling en brede verspreiding van de mammoquiz*, een onlinequiz die je kennis over borstkanker in enkele minuten toetst én verbetert." *www.mammoquiz.be, in Nederlands, Frans en Engels