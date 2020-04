Vandaag bruist ze van (mentale) energie. Maar dat was ooit anders. Om lotgenoten te steunen vertelt Anke De Meester (34) openhartig over haar leven voor en na haar vermageringsoperatie.

"Ik ben 1,82 meter groot en mijn overtollige kilo's zaten altijd goed verdeeld over mijn lichaam, waardoor het nooit erg opviel dat ik, vanaf mijn puberteit, meer woog dan gezond voor me was. En ja, ik heb diëten gevolgd, maar altijd herviel ik in foute eetgewoonten. Niet dat ik zo'n snoeper was of alleen maar ongezonde dingen at. Ik at vooral te veel. Dat was mijn manier om met moeilijke emoties om te gaan. Na mijn scheiding ging het van kwaad naar erger. Tot ik 142 kg woog, met erg pijnlijke gewrichten worstelde, foto's van mezelf heel confronterend vond, me heel snel vermoeid voelde, en ook de diagnose van burn-out kreeg. Ik overwoog een vermageringsoperatie. Maar op aanraden van mijn huisarts ging ik eerst in behandeling voor mijn burn-out. Gelukkig maar, want een vermageringsoperatie vergt een grote levensstijlaanpassing, en je kunt niet alle hindernissen tegelijk nemen." "In september 2018 onderging ik een gastric sleeve. In de week erna was ik misselijk en vervloekte ik mezelf. Wat had ik mezelf aangedaan? Maar de misselijkheid verdween en ik kon weer genieten van eten. Mijn hongergevoel is sinds de ingreep verminderd. En dat is een hele geruststelling. Dumpingklachten heb ik zelden. Ik houd me wel goed aan die regelmaat van 6 kleine, gezonde maaltijden per dag, want anders voel ik me snel slap. Zeker in het begin was het wat zoeken naar de concrete invulling en planning ervan - vooral om aan voldoende eiwitten te komen. Ik heb even een eiwittekort en haarverlies gehad. Maar de diëtist hielp me weer op het goede spoor. Ook de psycholoog heeft voor mij het verschil gemaakt, nog altijd overigens. Het doet deugd om behalve met familie en vrienden ook met professionals, die objectief zijn, te praten over je onzekerheden. Want je maag is geopereerd, maar je hoofd niet, en dat moet maar volgen. In 9 maanden tijd viel ik 55 kg af, maar ik moest mezelf er regelmatig met foto's van overtuigen dat ik werkelijk vermagerd was." "Na 3 maanden sporten onder begeleiding van een kinesist had ik de conditie en het zelfvertrouwen om zelf wat uit te proberen. Zwemmen was altijd al mijn ding, omdat je in water je gewicht niet moet meesleuren. Om de regelmaat erin te krijgen, koos ik voor iets mét fun-factor: aquajump, oftewel aerobics op trampolines in water. Geweldig leuk! Ik doe nu ook aan yoga, neem veel vaker de fiets, en ga meer wandelen sinds ik ook een hondje heb. Mijn zelfbeeld en zelfvertrouwen kregen een boost, wat me geholpen heeft om een carrièreswitch te maken. Ik werk nu als zelfstandige loopbaanbegeleider, coach en trainer, en geef bij 'WW, Weight Watchers heruitgevonden' workshops (www.ankedemeester.be). Mijn ervaringen delen met lotgenoten stimuleert me enorm om mijn gezonde levensstijl vol te houden!"