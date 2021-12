Was de titel van Rimbauds roman On n'est pas sérieux quand on a 17 ans eind 2021 nog maar relevant. Onze jongeren hadden het de afgelopen 2 jaar zwaar te verduren. De klimaatmarsen, de economische somberheid en de coronapandemie vielen als een loden deken over hen heen. Niets is hen bespaard gebleven. Het volstaat om je verstand te verliezen. Schuldgevoelens, angsten, slapeloosheid, depressies, sombere gedachten,...

Was de titel van Rimbauds roman On n'est pas sérieux quand on a 17 ans eind 2021 nog maar relevant. Onze jongeren hadden het de afgelopen 2 jaar zwaar te verduren. De klimaatmarsen, de economische somberheid en de coronapandemie vielen als een loden deken over hen heen. Niets is hen bespaard gebleven. Het volstaat om je verstand te verliezen. Schuldgevoelens, angsten, slapeloosheid, depressies, sombere gedachten, verlies van zin en referentiepunten, vroegtijdig schoolverlaten, isolement tot op het punt van sociale fobie: het zijn symptomen die het leven van onze jongeren erg zwaar hebben gemaakt. Uit een onlangs in het vakblad The Lancet gepubliceerde studie over de gevolgen van de pandemie voor de geestelijke gezondheid blijkt dat het aantal depressies en angststoornissen met 25% is toegenomen, vooral bij jongeren tussen 15 en 25 jaar, wat zeer verontrustend is. Hoe kunnen we uit deze malaise geraken? We moeten de verlangens en angsten van jongeren ernstig nemen. Ze hebben het recht om elkaar te ontmoeten - de vriendengroep blijkt trouwens de beste vorm van wederzijdse hulp te zijn. Ze willen van het leven genieten zonder zich schuldig te voelen en ze willen hun deel van de zorgeloze tijd. Daar moeten we begrip voor hebben. We mogen jongeren niet alle vreugde ontnemen. Bij velen groeit de angst om niet meer op de trein te kunnen stappen die weer in volle vaart vertrekt. Ze missen de veilige cocon thuis, waar risico's niet waren toegestaan. Begrijpelijk dat jongeren zich nu overweldigd kunnen voelen en riskeren uit de pas te lopen. Jongeren die het heel moeilijk hebben, moeten dit lijden niet alleen dragen. Praat erover, met je vrienden, je ouders, je leraren, een psychiater. Zoek hulp. Voor ouders die zich afvragen hoe ze de verwarring van hun kinderen kunnen ombuigen, deze raad: luister naar hen en zie ze graag. Probeer daarin de juiste verhouding te vinden, niet te veel en niet te weinig. Er bestaat niet zoiets als een perfect evenwicht, er zijn alleen maar mensen die hun best doen.