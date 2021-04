Geen enkel ander land in de wereld heeft de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 zo snel uitgerold als Israël. Einde maart had meer dan de helft van de 16-plussers al twee dos...

Geen enkel ander land in de wereld heeft de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 zo snel uitgerold als Israël. Einde maart had meer dan de helft van de 16-plussers al twee doses van een covidvaccin gekregen en een groot deel al één dosis. Einde mei hoopt Israël iedereen gevaccineerd te hebben. De minister van Volksgezondheid, Hezi Levi, maakte op 25 maart wereldkundig dat sinds midden januari het aantal overlijdens door Covid-19 met 85% verminderd is, het aantal ernstig zieken met 72% en het aantal besmettingen met 86%. De vaccinatie is niet verplicht en 10% van de bevolking heeft de prikken geweigerd. In Israël krijgen gevaccineerde burgers een 'green pass' die hen toegang verschaft tot culturele en andere groepsactiviteiten. Voor hen is de lockdown voorbij.