Als iemand uit je omgeving een dierbare verliest, is het de gewoonte om hem of haar te condoleren. Een eenvoudige condoleance volstaat. Bijvoorbeeld: 'Het spijt me erg te vernemen dat je moeder overleden is.' Je hoeft daarbij geen diepzinnig gesprek aan te knopen. Vermijd ook te vertellen hoe erg je zelf geleden hebt na het verlies van bijvoorbeeld jouw ouder. Daar heeft de betrokkene niets aan. Een kleine aanraking, een knuffel en enkele vriendelijke woorden volstaan.