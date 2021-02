Fout

Voor de productie van een aantal vaccins moet men virussen kweken. Bijvoorbeeld voor vaccins die zijn afgeleid van afgezwakte virussen of delen ervan. Voor sommige gebeurt dat op menselijke cellijnen, omdat de virussen daar het best in groeien. In de jaren 60 werden enkele cellijnen ontwikkeld gebruikmakend van cellen van foetaal weefsel, dat met toestemming door de ouders was afgestaan voor de wetenschap na een legaal uitgevoerde zwangerschapsafbreking. Deze cellen werden in het lab vermenigvuldigd en worden nog steeds verder gekweekt voor medische doeleinden. Bij de productie van de vaccins worden de cellen door intensieve zuivering weer van de uiteindelijke vaccins gescheiden. Er kunnen minuscule fracties overblijven in het vaccin, maar dat heeft nooit gezondheidsproblemen opgeleverd.