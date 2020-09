Haarverlies door chemotherapie kan voorkomen of verminderd worden door hoofdhuidkoeling. "Heel fijn dat we deze optie kunnen aanbieden in een periode die sowieso al bijzonder moeilijk is", zegt oncoverpleegkundige Annemarie Coolbrandt.

Bij zowat 70 % van de patiënten die we behandelen met hoofdhuidkoeling blijft er genoeg haar behouden om geen pruik of andere hoofdbedekking te moeten dragen", zegt Annemarie Coolbrandt (kleine foto), verpleegkundig specialist oncologie bij UZ Leuven. Ze benadrukt dat niet alle kankerpatiënten in aanmerking komen. "Het hangt vooral af van het type chemotherapie." De koeling leidt tot een vernauwing van de bloedvaten in de hoofdhuid, waardoor er minder chemotherapie bij de haarwortels komt en deze minder worden beschadigd. De kap wordt een half uur voor de chemotherapie op het hoofd geplaatst, zodat de huid kan 'voorkoelen'. Na het inlopen van de chemotherapie wordt er nog tot 90 minuten nagekoeld. De hoofdhuidkoeler wordt gekoeld tot min 3 à 4 graden Celsius, waardoor de temperatuur van de hoofdhuid verlaagt tot ongeveer 18 graden.Deze toestellen zijn helaas peperduur, er is ook extra personeel nodig om de kankerpatiënten te begeleiden bij de hoofdhuidkoeling. "Maar het is absoluut de moeite waard als we zien hoeveel mensen we ermee kunnen helpen", vertelt Annemarie Coolbrandt. "De meeste patiënten aan wie we deze optie aanbieden gaan erop in. Ook al weten ze dat de slaagkans niet 100% is, ze willen het maar al te graag een kans geven."