Alsmaar meer mensen kampen met het prikkelbaredarmsyndroom. Wat houdt dat precies in? Hoe ontstaat de ziekte? En worden vezels, gluten en lactose terecht of onterecht met de vinger gewezen? Gastro-enteroloog Danny De Looze schept klaarheid.

Ongeveer 1 op de 5 Belgen lijdt aan het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) of irritable bowel syndrome (IBS), een aandoening met een versnelde of vertraagde darmtransit en darmen die overgevoelig reageren op uitrekking of uitzetting. "Volgens de allerlaatste definitie moet je minstens 3 maanden klachten hebben", vertelt professor Danny De Looze, kliniekhoofd van de dienst maag-, darm- en leverziekten in UZ Gent. "Het meest kenmerkend is de buikpijn, die na de stoelgang verbetert. Ook typisch is het stoelgangpatroon dat in vorm of frequentie is verstoord. Sommige patiënten hebben vooral last van diarree, andere van obstipatie, en nog andere van afwisselend diarree en obstipatie. Velen kampen met rommelingen, winderigheid en een opgeblazen gevoel dat met een zichtbare opzetting van de buik gepaard kan gaan. Ook typisch is de plotse aandrang, meteen na het eten of tijdens het sporten, waarbij je hooguit enkele minuten hebt om tijdig een toilet te vinden. Niet verwonderlijk dus dat PDS je danig wat stress kan bezorgen. En helaas kan stress de gevoeligheid van je darmen en dus ook je darmklachten nog verergeren."

...