In Leven met een bipolaire stoornis ontplooien zich, zij aan zij, het verhaal van (ervaringsdeskundige) Ann Dierick en dat van (behandelend) psychiater Pascal Sienaert (UPC KU Leuven). Dierick getuigt openhartig over de bewogen weg naar haar diagnose, behandeling en herstel. Terwijl Sienaert wetenschappelijke duiding geeft bij haar ervaringen en die van andere patiënten - hij heeft er inmiddels ongeveer 1.500 ontmoet. Hun boek biedt mensen met een bipolaire stoornis (h)erkenning en hoop op een mooi, betekenisvol, bevredigend leven mét hun blijvende kwetsbaarheid. Maar er is ook hoop die ze zelf koesteren: dat hun boek het (zelf)stigma, dat helaas nog op psychische kwetsbaarheden rust, helpt wegwerken. Daarom ook getuigt Dierick in deze derde (herwerkte) editie niet langer onder een pseudoniem. Een sterk en toegankelijk boek, dat bewijst hoe krachtig de boodschap kan zijn als een expert en ervaringsdeskundige samen de pen vasthouden.