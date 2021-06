Het effect van een lepeltje honing als remedie tegen hoesten is al vaker onderzocht in beperkte studies. Onlangs hebben wetenschappers alle studies over het onderwerp samengenomen in een syste...

Het effect van een lepeltje honing als remedie tegen hoesten is al vaker onderzocht in beperkte studies. Onlangs hebben wetenschappers alle studies over het onderwerp samengenomen in een systematische review en kritisch geanalyseerd. Uit dat overzichtsonderzoek, waarin 14 placebogecontroleerde studies werden opgenomen, concluderen ze dat honing inderdaad een hoestwerend effect heeft. 9 van de 14 studies waren uitgevoerd bij kinderen. Over welke honingsoort de beste is, konden ze geen uitspraak doen, noch over de optimale dosering. Van af en toe een lepeltje honing hoeven we echter geen nevenwerkingen te vrezen. Zeker bij kinderen met een luchtweginfectie die met hoest gepaard gaat, is honing dus een prima middel. Dat is hiermee wetenschappelijk bewezen.