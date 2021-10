Tien jaar geleden hadden we er amper van gehoord, maar ineens is quinoa overal. Wat is het precies? En is de status van superfood terecht?

Quinoa wordt al eeuwen geteeld in Zuid-Amerika. De Inca's noemden het 'de moeder van alle granen'. Intussen wordt de quinoaplant ook in Europa verbouwd en is het product in korte tijd populair geworden. De hype kwam er vooral na een grootscheepse campagne van de FAO (Food and Agricultural Organisation of the United Nations) in 2013. Wat wij quinoa noemen (spreek uit als 'kien-wa') zijn de eetbare zaden van de plant. Quinoa is dus een zaad en geen graan, ook al lijken de zaadjes op graankorrels en wordt quinoa meestal op een gelijksoortige manier gebruikt in de keuken. Daarom wordt het ook weleens een pseudograan genoemd. De zaadjes kunnen wit, rood of zwart zijn. Witte quinoa komt het meeste voor. Quinoa heeft een knapperige structuur en een nootachtige smaak. In tegenstelling tot veel graansoorten bevat quinoa geen gluten en is het dus geschikt voor mensen die glutenvrij willen of moeten eten. Quinoa bevat meer eiwitten dan voedingsmiddelen als rijst, bulgur en couscous. Bovendien zijn de eiwitten van goede kwaliteit, met alle essentiële aminozuren die we nodig hebben. Kanttekening: met ons westerse eetpatroon krijgen we doorgaans al genoeg eiwitten binnen. Extra quinoa eten is niet nodig. Maar voor vegetariërs en veganisten, die over hun eiwitinname moeten waken, kan het een goede vleesvervanger zijn. Quinoa is rijk aan vitamines (vitamine E en vitamine B2) en mineralen als koper, ijzer en magnesium. Ook is het een goede bron van antioxidanten. Quinoa bevat bovendien veel vezels (dubbel zoveel als de meeste granen), wat bevorderlijk is voor de spijsvertering. Vezels zorgen er ook voor dat de koolhydraten langzaam door je lichaam worden opgenomen: je hebt dus langer een voldaan gevoel na het eten van quinoa. Het kan een aanrader zijn om de quinoa te spoelen voor het koken. Op de buitenste laag zitten saponinen, stoffen die niet alleen een bittere smaak hebben maar ook de opname van mineralen door het lichaam belemmeren. Door de quinoa vooraf te weken, te kiemen of goed te spoelen, worden de mineralen beter opneembaar. Sommige quinoasoorten die bij ons in de winkel liggen, zijn al gespoeld. Raadpleeg dus de verpakking. Quinoa wordt regelmatig bestempeld als superfood. Dat is overdreven, ook al bevat het product veel waardevolle voedingsstoffen. Quinoa moet vooral gezien worden als een goede afwisseling voor rijst, pasta en granen en als een prima plantaardige vleesvervanger.