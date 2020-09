"Het roze lintje verbindt ons nog sterker in deze veranderde wereld"

De coronapandemie doet de wereld in 2020 op haar grondvesten daveren. De angst voor het nieuwe virus is reëel, in het bijzonder bij kwetsbare groepen, waaronder vrouwen en mannen met borstkanker. In deze crisistijd versterkt Estée Lauder Companies haar engagement om de wereld borstkankervrij te maken, onder het strijdvaardige motto #TimeToEndBreastCancer

Het coronavirus slaat de wereld met verstomming, maar niet Estée Lauder Companies. De borstkankercampagne, in 1992 gestart door Evelyn Lauder (schoondochter van Estée), die ook het roze lintje co-creëerde, blijft onverminderd inzetten op het sensibiliseren van vrouwen en mannen, zorgverleners en wetenschappers om borstkanker ... Het coronavirus slaat de wereld met verstomming, maar niet Estée Lauder Companies. De borstkankercampagne, in 1992 gestart door Evelyn Lauder (schoondochter van Estée), die ook het roze lintje co-creëerde, blijft onverminderd inzetten op het sensibiliseren van vrouwen en mannen, zorgverleners en wetenschappers om borstkanker uit de wereld te helpen. De wens van Evelyn Lauder, om levens te redden in de strijd tegen borstkanker, heeft in de voorbije 28 jaar mee geleid tot een vermindering van de sterfte door borstkanker in de Westerse wereld. In de Verenigde Staten daalde de borstkankersterfte sinds de jaren 80 met 40%. Vandaag richt de Breast Cancer Research Foundation (BCRF) extra pijlen op de ontwikkelingslanden, waar de meeste borstkankers nog steeds in een laat stadium gediagnosticeerd worden. De Breast Cancer Research Foundation van Estée Lauder Companies verzamelde wereldwijd 89 miljoen dollar voor levensreddend onderzoek, sensibilisering en ondersteuning van de gezondheidszorg voor borstkanker. Daarmee financierde de Foundation 293 onderzoeksfondsen, steunt ze meer dan 60 borstkankerorganisaties en verdeelde ze 173 miljoen roze lintjes.De borstkankercampagne wordt met trots bijgestaan door vier prominente ambassadeurs, waaronder William Lauder, Executive Chairman van Estée Lauder Companies en de zoon van wijlen Evelyn Lauder, Elizabeth Hurley, bekende Britse actrice en model die haar rol in de borstkankercampagne zelf als haar belangrijkste taak erkent, Fabrizio Freda, President and Chief Executive Officer van Estée Lauder Companies, en Senior Vice President Bari Seiden-Young, van Estée Lauder Companies.

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×