Sommige vormen van tai chi gebruiken elementen van qi gong en zijn Japanse variant kiko, een vechtkunst die complementair is aan tai chi. Richard Prospero, karate-expert en kiko-trainer, geeft een interessant voorbeeld. "We voeren de bewegingen langzaam uit, maar ook heel snel als dat nodig is. Het is een beetje zoals bij hoogspringen: de atleet bereidt zijn 'explosie' voor. In zijn hoofd oefent hij de opeenvolging van bewegingen die hij zal uitvoeren om over de lat te geraken. Daarna neemt hij een trage en zeer ritmische 'swing' om op het juiste moment te ontspannen." De complementaire disciplines verbeteren het gebruik van steunpunten en innerlijke kracht. Prospero is het eens met Billiet, maar verwoordt het anders. "Ze activeren het hele lichaam: als je met je vinger naar de zon wijst, beweegt het hele lichaam. Het verbetert de controle over je lichaam. Mijn leraar is als het ware mijn kat. Haar bewegingen zijn vloeiend en volledig ontspannen, zonder blokkades. Dankzij deze technieken haal je sneller uit met je vuist, in 1 keer in plaats van 2." Prospero is gespecialiseerd in kiko en de Belgische GDS-spierkettingmethode. Maar voor hem is het skelet het belangrijkste. "Het lichaam is als een huis. Een architect begint met het ontwerpen van de structuur van een huis. Kiko verbindt mensen met hun bekken. Het bekken stuurt de benen en de romp. Als ik jongeren vraag hun voeten aan te raken, dan buigen ze voorover met de benen recht, zonder hun bekken te bewegen. Kiko is traag, het verbetert de proprioceptie. We werken langzaam, maar zijn steeds in beweging, in de hoogte, de lengte en de diepte. Vooral dit aspect wordt tegenwoordig sterk onderbenut. De oefeningen gebeuren staand en op handen en voeten, in harmonie met het hele lichaam." Bronnen: taichi-belgium.com, richard-prospero.com.