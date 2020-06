Marjolein Vanoppen* is onderzoekster aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent en houdt zich...

Marjolein Vanoppen* is onderzoekster aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent en houdt zich bezig met onderzoek rond waterzuivering. Daarnaast is ze een expert in helder communiceren. Ze ontwikkelde de succesvolle podcast 'Helder' waarin ze alle vragen en vooroordelen die mensen rond drinkwater hebben aan bod laat komen. In verschillende afleveringen laat ze telkens een andere expert aan het woord over een bepaald aspect van drinkwater. Daarover reflecteert ze via een leuk dubbelgesprek met haar vader. Een aanrader!