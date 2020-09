Sokken waarvan de fabrikant beweert dat ze niet alleen comfortabel zijn maar ook pijnstillend werken: het klinkt misschien als muziek in de oren, maar werkt het ook? Het bedrijf dat de zogenaamde neurosokken o...

Sokken waarvan de fabrikant beweert dat ze niet alleen comfortabel zijn maar ook pijnstillend werken: het klinkt misschien als muziek in de oren, maar werkt het ook? Het bedrijf dat de zogenaamde neurosokken op de markt brengt voor ongeveer 45 euro per paar, stelt dat ze zodanig geweven zijn dat de stof bepaalde punten op de voet prikkelt, en dat die prikkels vervolgens bepaalde hersenzones activeren waardoor de pijn in de voeten vermindert. De werking zou gebaseerd zijn op jarenlang wetenschappelijk onderzoek, maar onze speurtocht in de medische literatuur levert geen enkele studie op over de effecten van heilzame sokken. De fabrikant zelf verwijst naar een onderzoek waarbij proefpersonen met neurosokken hoger springen en minder voetenpijn hebben in vergelijking met een controlegroep met gewone sokken. Deze studie had hij wel zelf gesponsord, wat het resultaat minder geloofwaardig maakt. Een placebo-effect (de deelnemers met neurosokken sprongen iets hoger) is ook niet uit te sluiten. Mogelijk waren ze blij met de gratis sokken.