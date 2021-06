Sinds vorig jaar zitten we gemiddeld 2,4 uur per dag meer en is het percentage Belgen dat voldoende beweegt met 6% gezakt. Het mag duidelijk zijn: de coronapandemie doet hart en bloedvaten geen deugd.

De cijfers van Sciensano liegen er niet om. Het verplichte telewerken, het online vergaderen, de sluiting van indoor sportfaciliteiten en de beperking van sociale contacten eisen hun tol. Sedentair leven is een bekende risicofactor voor hart- en vaatziekten. Volwassen Belgen zaten het afgelopen jaar gemiddeld 8,2 uur per dag, terwijl dat in 2018 nog 5,8 uur was. Ondanks de stijgende populariteit van wandelen verminderde het aantal Belgen dat wekelijks de aanbevolen 150 minuten matig intensief beweegt van 56% naar 50%. Daarmee staan we aan de Europese top op het vlak van sedentaire levensstijl. Minstens 1 op de 5 Belgen kwam het voorbije jaar minstens 2 kilogram bij, terwijl de helft van de bevolking al kampte met overgewicht. Overgewicht en obesitas verhogen het risico op hart- en vaatziekten en op diabetes type 2, dat op zich ook een ongunstige impact heeft op hart en bloedvaten. Meer stress is er door corona zeker, en ook dat jaagt het risico op hartinfarcten en beroertes de hoogte in. Nu het einde van de crisis in zicht is, wordt het tijd om de negatieve gevolgen voor hart en bloedvaten in handen te nemen. Veruit de meeste risicofactoren voor hart- en vaatziekten hebben met gedrag te maken, met hardnekkige gewoontes die je niet zomaar kunt omkeren. Toch is het erg belangrijk om, naarmate we ouder worden, zoveel mogelijk over te schakelen naar een gezondere levensstijl. Hoe begin je daaraan? In de eerste plaats met kennis over de concrete risicofactoren, over hun impact en met een massa praktisch, wetenschappelijk onderbouwd advies om deze risico's te beperken. Die informatie vind je in Uw hart, uw levenspartner - het cardiovasculair risico, een 80 pagina's tellende brochure die gratis wordt aangeboden door het Fonds voor Hartchirurgie. Warm aanbevolen door Bodytalk en te verkrijgen op eenvoudige aanvraag.