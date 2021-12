Als vaststaat dat een prostaatvergroting de klachten veroorzaakt, kan gekozen worden voor een operatieve oplossing. De ingreep die het meest wordt toegepast is de TURP, of de transurethrale resectie van de prostaat. Bij die ingr...

Als vaststaat dat een prostaatvergroting de klachten veroorzaakt, kan gekozen worden voor een operatieve oplossing. De ingreep die het meest wordt toegepast is de TURP, of de transurethrale resectie van de prostaat. Bij die ingreep wordt een deel van de prostaat verwijderd via de plasbuis. Het is dit deel (de binnenkant of het adenoom) dat in de loop van de jaren groter wordt en het urinekanaal dichtdrukt, waardoor je moeilijker kunt plassen. Luc Merckx: "1 op de 10 prostaatvergrotingen is al zo groot dat een ingreep via de plasbuis niet meer mogelijk is. Dan is soms een open ingreep nodig, of een laser-enucleatie, waarbij we de binnenkant van de prostaat wegnemen terwijl het prostaatkapsel intact blijft. Verder zijn er nog enkele andere methodes, zoals behandelingen met stoom of warmte, of het injecteren van botulinetoxine A. Het voordeel van die technieken is dat er minder bloedingen kunnen optreden, het nadeel is dat het langer kan duren voor je resultaat hebt. Of dat de ingreep duurder is, wegens niet terugbetaald. De TURP blijft vooralsnog de gouden standaard waartegen alle nieuwere, moderne ingrepen worden afgewogen."