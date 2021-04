1 De meeste motoren leveren 250 watt. Zit er een zwaardere motor op, dan vertaalt dat zich niet in een hogere snelheid, maar in betere acceleratie.

1 De meeste motoren leveren 250 watt. Zit er een zwaardere motor op, dan vertaalt dat zich niet in een hogere snelheid, maar in betere acceleratie. 2 Hoe hoger het wattage van de accu, hoe groter het bereik: de 'actieradius'. Deze hangt af van meerdere factoren. Stel dat je in de eco-stand bij een gemiddelde snelheid van 20 kilometer per uur 135 kilometer haalt. Op vol vermogen zie je het bereik dan algauw tot een derde dalen. 3 Koop een e-bike op een vertrouwd adres. Als er iets mankeert aan de motor, accu of elektronica, kun je vaak zelf niets beginnen. Kijk dus uit met tweedehandsjes. Een e-bike die lang heeft stilgestaan, kan nog wel goed zijn. Maar een accu die niets doet, loopt eerder leeg dan eentje die vaak wordt gebruikt. 4 Zorg voor een goed slot en dito verzekering: e-bikes zijn ook gewild bij dieven. Koop geen e-bike als je geen goede berging hebt. Niet alleen vanwege dieven; de weersinvloeden zijn slecht voor de elektronica. 5 Ga altijd proefrijden. Er zijn tal van experience centers waar veel modellen uit te proberen zijn.