Door je paardenstaart te doneren aan Pink Ribbon, help je vrouwen met borstkanker hun haar te houden. In september startte de organisatie het 'Geknipt voor haar'-project, met een dubbel doel. Van een deel van de gedoneerde paardenstaarten laat ze hoogkwalitatieve pruiken maken die borstkankerpatiënten aan een voordelige prijs (korting van 20%) kunnen kopen. De andere paardenstaarten worden verkocht aan hoofdzakelijk Belgische pruikenmakers om fondsen in te zamelen waarmee Pink Ribbon hoofdhuidkoeling financiert in Belgische ziekenhuizen, zodat andere borstkankerpatiënten hun eigen haar kunnen houden. Voor de realisatie van 'Geknipt voor haar' geniet Pink Ribbon de steun van Farmaceutische Laboratoria Trenker, de apotheken van Multipharma, de salons van Treatwell en vele kapperszaken. Hoe je kan deelnemen, lees je op de website www.pink-ribbon.be/gekniptvoorhaar. Alle haardonateurs krijgen als bedanking een gratis doos Alline Procap met 30 capsules aangeboden van farmaceutisch bedrijf Trenker, dat een belangrijke ondersteunende rol speelt in deze campagne. www.pink-ribbon.be/gekniptvoorhaar