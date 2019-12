Duurzaam eten en genieten van een feestmaal lijkt op het eerste gezicht een onmogelijke combinatie. Het vraagt wat aanpassing, maar met de nodige creativiteit zijn beide perfect te verzoenen.

Ons westers voedingspatroon legt een zware druk op ons milieu. Vooral de uitstoot van broeikasgassen blijft problematisch. In Vlaanderen is 9% van de broeikasgasuitstoot afkomstig van de landbouw. Twee derde daarvan komt rechtstreeks van de veeteelt. Op wereldschaal is veeteelt verantwoordelijk voor 14,5% van de broeikasgasuitstoot. Die uitstoot kan verminderd worden door te kiezen voor een meer duurzaam voedingspatroon. Duurzame voeding is voeding met een lage impact op het milieu. Het gaat over een voedingspatroon dat optimaal gebruikmaakt van de natuurlijke grondstoffen en dat de biodiversiteit en ecosystemen respecteert. Maar het is meer dan dat. Bij duurzame voeding worden ook gezondheids- en sociale overwegingen in rekening gebracht. Het garandeert een goede gezondheid voor de huidige en toekomstige generaties en is sociaal eerlijk.

