Wie de beurs volgt, herinnert het zich nog: het laatste kwartaal van 2018 voorspelde weinig goeds. Gelukkig trokken de financiële markten begin 2019 alweer aan. Niets aan de hand dus? Of is er toch een recessie op til? 'Slappe groei of de voorbode van een recessie, dat is de cruciale vraag', zegt Peter Vanden Houte, Chief Economist bij ING Belgium.

In de tweede helft van 2018 trad er een groeivertraging in de economie op. Waarop de beurs een flinke duik nam. 'Er waren meerdere verklaringen', zegt Peter Vanden Houte, Chief Economist bij ING Belgium. 'Onder meer een groeivertraging in rentegevoelige sectoren, zoals de bouwsector en de auto-industrie. De vertraging in de autosector begon in de 'groeilanden'. Vooral China had er last van, een gevolg van de daling van de autoverkoop in de tweede helft van 2018. Nota bene voor het eerst in 20 jaar! Toch bleven ze stoïcijns en zonder blozen groeicijfers van 6 tot 6,5% aankondigen.'

