Het online platform Family Hope is een informatieve website voor borstkankerpatiënten, hun naasten en ar...

Het online platform Family Hope is een informatieve website voor borstkankerpatiënten, hun naasten en artsen over de mogelijkheden om de vruchtbaarheid tijdens de borstkankerbehandeling te behouden. Aan het initiatief, dat gecoördineerd wordt door professor Isabelle Demeestere (ULB), nemen experten inzake oncofertiliteit deel van 7 Belgische universiteiten. Family Hope, beschikbaar in onze 3 landstalen, kwam er dankzij de steun van het Pink Ribbon Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. www.family-hope.eu