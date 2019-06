Eten we straks enkel nog kweekvlees?

Onze vleesconsumptie staat onder druk: het is slecht voor de gezondheid, de dieren en het milieu. Kweekvlees wordt door aanhangers gepromoot als hét alternatief. Maar niet iedereen is even enthousiast.

Het kalfsserum dat nodig is voor de groei van de cellen wordt afgenomen van foetussen. Er zijn wel al plantaardige alternatieven voor het serum, maar die zijn niet goed genoeg om kweekvlees op grotere schaal te produceren. © GETTY