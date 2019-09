Vrouwen die nog geen kinderwens hebben maar hun kansen op een toekomstige zwangerschap optimaal willen houden, kunnen hun eicellen laten invriezen. Hoe werkt dat, hoeveel kost het en tot welke leeftijd is het mogelijk?

Je eicellen laten invriezen kan om 2 redenen: medische en persoonlijke. Zo kunnen kankerpatiënten bij wie de vruchtbaarheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld door chemotherapie, hun eicellen laten invriezen voor de kankerbehandeling van start gaat. De procedure wordt volledig vergoed door het Riziv. Dat is niet het geval als je je eicellen laat invriezen om persoonlijke redenen: je sluit niet uit dat je in de toekomst kinderen wilt, maar nu is dat niet het geval, omdat je geen partner hebt, eerst wilt focussen op je carrière of er gewoon nog niet klaar voor bent.

...