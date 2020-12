Als mensen vergeetachtig, vermoeid, gestrest, emotioneel of baldadig zijn, of een woelig amoureus leven hebben: het zijn altijd 'de hormonen' die het gedaan hebben. Een hardnekkige misva...

Als mensen vergeetachtig, vermoeid, gestrest, emotioneel of baldadig zijn, of een woelig amoureus leven hebben: het zijn altijd 'de hormonen' die het gedaan hebben. Een hardnekkige misvatting, volgens endocrinoloog Guy T'Sjoen van UZ Gent. "Want neen, we zijn niet de slaaf van onze hormonen, die weliswaar gigantisch belangrijke functies in ons lichaam vervullen." In Hormonen onder controle maakt hij je warm voor de complexe hormonenhuishouding. "Ze hebben misschien niet dezelfde glamoureuze weerklank als het hart, dat je in leven houdt. Maar je hormonen dóén je wel leven. Net omdat ze altijd een beetje uit balans zijn overigens. Extremen kunnen uiteraard wel knap lastig zijn en vormen een medische uitdaging om ze onder controle te houden." Een zeer toegankelijk en onderhoudend boek dat de pseudowetenschap over hormonen doorprikt.