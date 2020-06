Een kind uitleggen dat oma of opa dement is, hoe doe je dat? Prentenboekenauteur An Swerts (ook Bodytalk-journaliste) slaagt er wonder...

Een kind uitleggen dat oma of opa dement is, hoe doe je dat? Prentenboekenauteur An Swerts (ook Bodytalk-journaliste) slaagt er wonderwel in om zo'n ernstige psychiatrische problematiek op een positieve, ontroerende manier in een kinderverhaal te gieten. Lieve meid is een nieuw boek in de 'Pleister-reeks', mooi geïllustreerde prentenboeken voor kinderen over gevoelige onderwerpen. Na het verhaal over Katrientje en haar jongdemente opa vindt de lezer in dit boek enkele getuigenissen, duidende informatie en praktische tips van ouderenpsychiater Mathieu Vandenbulcke (UZ en UPC KU Leuven).