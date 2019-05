Iets meer dan tien jaar geleden legde een infarct in het bankensysteem de economie stil. Is zo'n infarct opnieuw mogelijk? Karel Van Eetvelt, CEO van Febelfin, en Urbain Vandeurzen, voorzitter van het investeringsfonds Smile Invest, onderzoeken de relatie tussen banken en economie.

Tien jaar na de verlammende financiële crisis zijn de risico's in het wereldwijde financiële systeem nog toegenomen. Urbain Vandeurzen, medeoprichter en voorzitter van het investeringsfonds Smile Invest, stelt het met verbijstering vast. 'De onderliggende oorzaak van de catastrofe in 2007-2008 was een overdaad aan schuld. Meer bepaald de hypothecaire schuld voor de financiering van de aankoop van woningen in de VS. En de verpakking van die hypothecaire leningen in minder transparante financiële instrumenten.'

...