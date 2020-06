? Praat zoveel mogelijk vanuit jezelf. Wat doet het met je dat je kind cannabis gebruikt, waar ben je bezorgd over? Gebruik de ik-vorm. 'Ik wil dat je je aan de afspraken houdt' lokt minder weerstand uit dan 'Je doet ook no...

? Praat zoveel mogelijk vanuit jezelf. Wat doet het met je dat je kind cannabis gebruikt, waar ben je bezorgd over? Gebruik de ik-vorm. 'Ik wil dat je je aan de afspraken houdt' lokt minder weerstand uit dan 'Je doet ook nooit wat ik vraag'. ? Benoem wat je ziet en vaststelt. 'Ik merk dat je steeds meer alleen op je kamer zit, dat je schoolresultaten achteruitgaan en dat je niet meer naar de Chiro wilt'. Dat valt moeilijker te ontkennen dan de vraag of en hoeveel cannabis hij of zij gebruikt. ? Focus niet alleen op het cannabisgebruik van je kind, laat het niet het enige gespreksonderwerp zijn. Kijk naar het complete plaatje. Blijf oog hebben voor wat wél goed gaat en toon je waardering daarvoor. ? De lijn met je kind openhouden betekent uiteraard niet dat je cannabisgebruik moet accepteren. Zeg wat jij erover denkt en geef aan waar voor jou de grens ligt. Ouders denken soms: ze luisteren naar iedereen, behalve naar mij. Het lijkt misschien niet zo, maar je kind houdt meer rekening met je opvattingen dan je denkt. Sowieso ben je als ouder een belangrijk referentiepunt, ook als je kind wat ouder is.