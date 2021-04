Als je in een (middel)grote stad woont en je wilt je vlot kunnen bewegen door de bebouwde kom, dan ben je het beste af met een fiets die tegen een stootje kan. Het leven in een stad wordt wel eens vergeleken met een jungle: veel verkeer, stoplichten, rotondes, kruisingen, omleidingen en fietspaden. Daar moet...

Als je in een (middel)grote stad woont en je wilt je vlot kunnen bewegen door de bebouwde kom, dan ben je het beste af met een fiets die tegen een stootje kan. Het leven in een stad wordt wel eens vergeleken met een jungle: veel verkeer, stoplichten, rotondes, kruisingen, omleidingen en fietspaden. Daar moet je je e-bike op uitkiezen. Modellen voor in de stad hebben een relatief eenvoudig aluminium frame, een dichte kettingkast en een versnellingsnaaf. De motor zit in het voorwiel (bij de meest betaalbare modellen) of in het midden, bij het bracket. De accu vind je in een behuizing op de achterdrager. Duurdere stadsbikes hebben een in de onderbuis ingebouwde of ingekapselde accu. AccuVeel merken leveren hun e-bike met een standaard accu van 250 watt. Daar kun je 35 tot 50 kilometer mee fietsen. Accu's van 350 tot 600 watt zijn goed voor meer kilometers, maar daar betaal je wel voor. Opladen Accu's die in een slede op de achterdrager zitten, schuif je eenvoudig eruit om mee naar binnen te nemen. De accu is vergrendeld met hetzelfde sleuteltje dat op je gewone slot (foto) past. Display Hoe duurder de e-bike, hoe uitgebreider het display en de motorstanden. Op het stuur zit bediening voor meer of minder ondersteuning. Vaak zijn er drie tot vijf standen: van Eco tot Turbo. Naaf & rollerbrakes De meeste city e-bikes hebben een Shimano Nexus versnellingsnaaf met drie, vijf of zeven versnellingen. Rollerbrakes zijn een soort trommelremmen.