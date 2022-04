De tweede editie van Maai Mei Niet komt op snelheid: zo'n 4000 burgers, bedrijven en lokale overheden registreerden zich al. En op #maaimeiniet gonst het als in een bloemrijk grasland in het lentezonnetje

Zo'n 4000 tuinen zijn al geregistreerd voor de tweede editie van de Knack-campagne Maai Mei Niet. In die tuinen zal een maand lang niet of minder worden gemaaid om de biodiversiteit een flinke duw in de rug te geven.

Ook veel lokale overheden, van Diest en Oudenaarde over Brasschaat en Gent tot Arendonk en Roeselare, schreven zich al opnieuw in. Net als bedrijven zoals Brussels Airport en Barco. De actie stak ook de grens over naar Nederland.

Intussen gonst het op #maaimeiniet als in een bloemrijk grasland in het lentezonnetje. Hondjes en kinderen huppelen door vergeet-me-nietjes en zeeën van paardenbloem. Robotmaaiers worden ingesteld om 'bijlandjes' (plukjes bloeiend gazon voor bijen) te laten staan, een producent van 'bloemengranaten' laat weten dat de stock tijdelijk is uitgeput.

Schrijver Jeroen Olyslaegers roept op om mee te doen, net zoals de pas herkozen Franse president Emmanuel Macron (of dat lazen wij én cartoonist Lectrr toch in die campagnefoto van zijn weelderige borsttapijtje).

In De Zondaggetuigen Xavier Vanquaethem en Annemieke Huysman uit Oudenaarde hoe ze dankzij hun deelname vorig jaar 'de vrijheid over onze tuin hebben herwonnen'. Samen met hun kinderen komen ze nu meer in de tuin, de robotmaaier mocht blijven maar maait nu een kleiner stukje gazon.

Er is een pelouse-revolutie gaande, zoveel is zeker. Bloemrijke gazons met verschillende lengtes zijn dan ook de toekomst: ze helpen de biodiversiteitscrisis te counteren door nectar te voorzien voor ons geplaagde insectenbestand en ze houden meer vocht en koolstof op in de bodem. Niets dan voordelen, dus.

Net zoals vorig jaar roept Knack op om tijdens de maand mei niet te maaien in de tuin. Het maakt echt een verschil qua... Posted by Jeroen Olyslaegers on Tuesday, April 12, 2022

Wie zich registreert en deelneemt aan het bloementelweekend krijgt een persoonlijke nectarscore, die uitdrukt hoeveel nectarsuiker uw gazon produceert, en maakt kans op mooie prijzen.

Hier kan u een poster vinden, die u kan uithangen als bewijs dat uw weelderige gazon een bewuste én verantwoorde keuze is, geen luiheid. Hier vindt u het telformulier.

Registreren, maai-inspiratie en meer info op www.maaimeiniet.be.

