Duitsland wil statiegeld invoeren voor smartphones. Kamerlid Tinne Van der Straeten (Groen) is voorstander. 'We kunnen grote stappen vooruit zetten.'

Het Duitse parlementslid Bettina Hoffmann (Bündnis 90/Die Grünen) pleit voor 25 euro statiegeld op smartphones en tablets. 'Per jaar worden er in Duitsland 24 miljoen nieuwe smartphones verkocht', verklaart ze in Der Spiegel. 'Goed voor 720 kilo goud, 7,3 ton zilver en 396 ton koper.' Die hoopt ze via het statiegeld in de circulaire economie te krijgen, want die metalen zijn perfect herbruikbaar in nieuwe toestellen. Groen heeft daar nog geen concrete voorstellen over, zegt Kamerlid Tinne Van der Straeten, maar die zullen er snel komen. Ze benadrukt dat een hogere recupelbijdrage of statiegeld geen doel is, maar een middel. 'Het doel moet zijn: de circulaire economie op gang trekken. Er zijn ethische en ecologische vragen over de ontginning van die metalen, maar het is ook een economisch verhaal. Recyclage van grondstoffen is noodzakelijk voor de industrie. People, planet en profit is de toekomst. Dat geldt voor steeds meer bedrijven en is zeker geldig voor het klimaat- en energiedebat. Partnerschappen zijn cruciaal, het is aan de overheid om die af te sluiten.' Ze verwijst naar materiaaltechnologie- en recyclagegroep Umicore. 'Wat zij kunnen qua recyclage van metalen is indrukwekkend. Met zo'n partner kun je grote stappen vooruit zetten.' Umicore-woordvoerder Marjolein Scheers noemt de circulaire economie een van de pijlers van het bedrijf. Metalen recycleren past daar perfect in. 'Het metallurgisch en chemisch proces om metalen zoals kobalt, goud, zilver, nikkel en lithium uit smartphones, gsm's en batterijen te halen is bijzonder complex. Maar het is alle moeite waard. Veel mensen weten het misschien niet, maar als je die metalen op de juiste manier recycleert, boeten ze niet aan kwaliteit in en zijn ze eindeloos herbruikbaar.' Dat is hoopgevend, aangezien metalen als kobalt vaak in rampzalige omstandigheden worden gedolven. In Congo, zo bracht Amnesty International in 2016 uit, graven kinderen van amper zeven jaar oud het 'blauwe goud' met de hand op. Daarnaast is urban mining (de hippe term voor recyclage van metalen, nvdr.) volgens Recupel, dat instaat voor de inzameling en verwerking van elektroapparaten in België, inmiddels goedkoper en energie-efficiënter dan de klassieke mijnbouw. Bovendien zijn er ontzettend veel recyclagemogelijkheden. Kmo's zouden volgens Recupel zo'n 200 kilo oude of kapotte elektroapparaten hebben staan. Een gezin bewaart gemiddeld 10 dergelijke toestellen. Voor kmo's en scholen lanceerde Recupel vorig jaar Smartloop, een digitale marktplaats om oude of kapotte elektro per opbod te verkopen aan erkende ophalers of verwerkers. De consument kan terecht bij duizenden inzamelpunten, denk aan het container- of recyclagepark, RecyclePunten of de Kringwinkel. In 2016 pleitte Umicore-topman Marc Grynberg ervoor om 15 euro statiegeld te heffen op smartphones. Umicore ziet daarnaast vooral mogelijkheden in het sensibiliseren van de consument. Van der Straeten is het daarmee eens. 'Er zijn afgedankte toestellen met hopen, inzamelpunten bij de vleet en de knowhow om de metalen te recycleren is er. Het enige wat nog moet gebeuren, is de laden opruimen.'