Iedereen kan terecht bij de Diabetes Infolijn (gratis nummer 0800 96 333 of infolijn@diabetes.be). Ter gelegenheid van zijn 25ste verjaardag verzamelde dit betrouwbaar, laagdrempelig informatiekanaal de meest gestelde en relevante vragen. Je vindt ze mét de heldere, begrijpelijke antwoorden in 111 vragen over diabetes. Het boek weerspiegelt meteen dat diabetes op veel verschillende aspecten van het leven een impact kan hebben. Niet verwonderlijk dat mensen na de diagnose vaak nog vragen hebben over bijvoorbeeld de behandeling, de opvolging en de voeding, maar ook over heel andere aspecten, zoals een aangepast rijbewijs, reizen met de ziekte, verzekeringen, enzovoort. Moge dit boek bij veel mensen de schroom wegnemen om ál hun vragen te stellen.