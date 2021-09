Door je paardenstaart te doneren aan Pink Ribbon kun je vrouwen met borstkanker op 2 manieren helpen hun haar te behouden.

Heb je een paardenstaart van minstens 25 centimeter lang, maar droom je van een korte coupe? Dan hebben wij een suggestie. Knip je staart af en doneer hem aan Pink Ribbon. De vzw zamelt paardenstaarten in en laat er hoogkwalitatieve pruiken van maken, die borstkankerpatiënten voor een voordelige prijs kunnen kopen. Je staart moet wel gezond zijn, dus niet geverfd, gepermanent of gebleacht. Je kunt hem eigenhandig afknippen en in een papieren enveloppe stoppen, die je aanvraagt via de website van Pink Ribbon. Of je kunt langslopen bij een 'Geknipt voor haar'-kapper die dat voor jou doet. Er zijn pruikenmakers in ons land die pruiken knopen met echt haar, onder andere voor mensen met haarverlies door chemotherapie. Dat is op maat gemaakt precisiewerk en niet goedkoop (vanaf 2.000 euro), maar het resultaat kun je niet onderscheiden van een natuurlijke haardos. Pruiken van kunsthaar ogen iets minder natuurlijk en gaan iets minder lang mee dan een echte pruik. Een deel van de gedoneerde paardenstaarten bezorgt de vzw aan pruikenmakers die er pruiken voor borstkankerpatiënten mee maken, terwijl andere paardenstaarten worden verkocht aan hoofdzakelijk Belgische pruikenmakers om fondsen in te zamelen waarmee Pink Ribbon hoofdhuidkoeling financiert in Belgische ziekenhuizen. Hoofdhuidkoeling helpt haaruitval door chemotherapie voorkomen. Het is een ijskap die een halfuur voor de chemotherapie op het hoofd geplaatst wordt. Door de hoofdhuid af te koelen gaan de bloedvaatjes in de buurt van de haarwortels dicht, waardoor de chemomedicijnen minder schade berokkenen aan de haarwortels. Dankzij Pink Ribbon kunnen meer ziekenhuizen die hoofdhuidkoeling aanbieden. Met je gedoneerde paardenstaart maak je dat mee mogelijk.