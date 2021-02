? De prijzen variëren tussen 100 en meer dan 1.000 euro. Je keuze zal dus vooral afhangen van je budget en de ruimte die je hebt. Weet wel dat een toestel van mindere kwaliteit letsels kan veroo...

? De prijzen variëren tussen 100 en meer dan 1.000 euro. Je keuze zal dus vooral afhangen van je budget en de ruimte die je hebt. Weet wel dat een toestel van mindere kwaliteit letsels kan veroorzaken. ? Koop geen te klein model want die zijn onvoldoende stabiel. Pas op voor een opvouwbaar model: die test je het best vooraf. ? Het zadel van de fiets moet verstelbaar zijn, zowel in de hoogte als in de lengte, en moet ook aanpasbaar zijn aan je lichaamsbouw, anders krijg je last van zadelpijn, pijn aan je handen, knieën en rug. Een hometrainer die niet comfortabel zit, zal je snel demotiveren. ? Denk voor je de hometrainer aankoopt al na over waar je hem kunt zetten en verplaatsen: kelder, garage, woonkamer, zolder... Voor sommige toestellen heb je een stopcontact nodig. ? Hoe meer snufjes, hoe duurder de hometrainer. Toestellen kunnen wel je motivatie verhogen, door bijvoorbeeld je work-out te meten en te doseren: polsmeting, wattage, stopwatch, afstand...