Rik Vandenberghe, die al 20 jaar als neuroloog in de geheugenkliniek van UZ Leuven werkt, vindt het naar eigen zeggen tijd om de 1.001 verhalen samen te voegen. "Wat mensen met dementie en hun naasten vertellen,...

Rik Vandenberghe, die al 20 jaar als neuroloog in de geheugenkliniek van UZ Leuven werkt, vindt het naar eigen zeggen tijd om de 1.001 verhalen samen te voegen. "Wat mensen met dementie en hun naasten vertellen, van het prille begin van de ziekte tot het einde ervan, is niet alleen een menselijk en individueel relaas", zegt professor Vandenberghe. "Het is ook een encyclopedie van de neurowetenschappen die opengaat. Nog elke dag hoor ik nieuwe verhalen en inzichten die toch weer een andere en eigen kijk op het geheugen werpen." Erkentelijk om wat mensen hem toevertrouwen, en steunend op zijn wetenschappelijke kennis en ervaring, schreef hij met Het geheugenlabyrint een erg heldere wegwijzer bij dementie. Als een goede gids loodst hij de lezer met toegankelijke informatie en tips door het ganse traject: van de eerste klachten, de oorzaken, de diagnose en de behandelingen, tot het verdere verloop en de mijlpalen in het ziekteproces.