Werknemers van de Nationale Loterij stapten mee in de Roze Mars, het initiatief van Pink Ribbon om mensen aan te moedigen dagelijks 10.000 stappen te zetten. Voor de derde editie van de Roze Mars, in mei 2021, stapten 31.622 deelnemers samen 135,7 keer de wereld rond in 31 dagen. De Nationale Loterij deed een aardige duit in het zakje met 44 deelnemers die samen meer dan 10 miljoen stappen zetten, goed voor 6.901 km. www.derozemars.be