Alle e-bikes hebben trapondersteuning en een accu. Maar welke e-bike past het beste bij jou? Dat ligt er maar net aan hoe je hem wilt gebruiken. Zoek je een fiets voor de boodschappen, woon-werkverkeer, dagtochtjes, vakantie of om te sporten? Op de pagina's hierna tonen we je alle soorten e-bikes. Maar laten we beginnen bij de basis. Dé e-bike bestaat niet, maar elke fiets heeft wel allemaal deze componenten.