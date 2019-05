Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen - eens ze met pensioen zijn - hun levensstandaard willen handhaven. Logisch. Toch maakt een minderheid werk van een efficiënte en gerichte vermogensplanning. Omdat ze niet weten hoe ze er financieel voor staan en hoe ze optimaal aan vermogensbeheer kunnen doen. Dat zegt Mieke Janssens, CEO van de nieuwe Bank de Kremer.

Velen onder ons doen het: bij ontspannende of sportieve activiteiten het aantal gefietste of gestapte kilometers registreren. Zo krijgen we handige overzichten van ons verbruik aan calorieën en kunnen we analyseren hoe we calorieopname en -verbruik op elkaar kunnen afstemmen voor een gewenst of een optimaal resultaat.

...