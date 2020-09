Wat hebben 750.000 Belgen met mij gemeen? Dat we sinds de Covid-19- uitbraak van 3 februari 2020 in ons land frequent gebruik maken van het nationaal gezondheidsportaal Mijngezondheid / Masanté en op zoek gaan naar relevante gezondheidsinformatie. MijnGezondheid.be is de centrale toegangspoort waar ik mijn medische rapporten en resultaten, vaccinaties, openstaande medicatievoorschriften, mijn therapeutische relaties, het digitaal loket bij mijn ziekenfonds, alsook betrouwbare en g...

Wat hebben 750.000 Belgen met mij gemeen? Dat we sinds de Covid-19- uitbraak van 3 februari 2020 in ons land frequent gebruik maken van het nationaal gezondheidsportaal Mijngezondheid / Masanté en op zoek gaan naar relevante gezondheidsinformatie. MijnGezondheid.be is de centrale toegangspoort waar ik mijn medische rapporten en resultaten, vaccinaties, openstaande medicatievoorschriften, mijn therapeutische relaties, het digitaal loket bij mijn ziekenfonds, alsook betrouwbare en gevalideerde informatie over gezondheid kan vinden en waar ik mij online als orgaandonor kan registreren. Daarbovenop kan ik nu middels een gebruikersprofiel 'MijnGezondheid' zelf inrichten en personaliseren. Het portaal garandeert een continue verbetering van inhoud en kwaliteit en voegt voortdurend nieuwe mogelijkheden toe. Het stelt de gebruiker in staat om zijn gepersonaliseerde gezondheidsinformatie online terug te vinden op de juiste plaats. Daar wordt vandaag hard aan gewerkt. Wist u dat België momenteel het derde Europese land is dat dit systeem nationaal geïmplementeerd heeft? Onze noorder- en zuiderburen benijden ons hiervoor, want bij hen ontbreekt zo'n digitale toegang. Ondertussen hebben we kunnen vaststellen dat gezondheidsgegevens overal verspreid zitten bij ziekenhuizen, ziekenfondsen, huisartsen, apothekers, verschillende overheden, enzovoort. De data zijn beveiligd opgeslagen, maar niet alle ziekenhuizen zijn even transparant in het delen van hun gegevens delen met hun patiënten. Misschien hebt u wel, net als ik, gevloekt omdat u uw medische gegevens nergens kon vinden of omdat de kwaliteit van de online gezondheidssamenvatting van uw dossier bij uw huisarts kwalitatief bedroevend was. Of hebt u vastgesteld dat, afhankelijk van uw woonplaats, de regels over ouder-kindmandaten verschillend zijn. We kennen deze problemen bij MijnGezondheid / MaSanté. Harmonisatie, focus op inhoud en kwaliteit zijn de 3 pijlers waar we vandaag met alle eGezondheidspartners aan werken. Wij willen er in deze COVID-19-tijden op zijn minst voor zorgen dat positief geteste burgers net als hun huisartsen zo snel mogelijk inzage krijgen in de testresultaten. Digitalisering biedt hier belangrijke opportuniteiten. Je moet ze alleen durven aangrijpen en realiseren. Of zoals Johan Cruijff zaliger ooit zei: "Ieder nadeel heb zijn voordeel."