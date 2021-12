Veel ouderen die medicijnen nemen voor een te hoge cholesterol klagen over spierpijn, die ze t...

Veel ouderen die medicijnen nemen voor een te hoge cholesterol klagen over spierpijn, die ze toeschrijven aan de statines. Dat verband werd opnieuw onderzocht in 50 Britse huisartsenpraktijken, maar blijkt niet te wijten aan de medicatie. De spierpijnen komen even vaak voor bij mensen die een placebopil krijgen in plaats van hun statine.