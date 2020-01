Vlees, en rood vlees in het bijzonder, heeft de hoogste milieu-impact, maar ook kaas prijkt ergens bovenaan in het lijstje. O...

Vlees, en rood vlees in het bijzonder, heeft de hoogste milieu-impact, maar ook kaas prijkt ergens bovenaan in het lijstje. Om kaas te maken is veel land en energie nodig, want voor 1 kilo kaas moet je rekenen op 9 tot 10 liter melk. Dagelijks plakjes kaas op de boterham is niet te best voor het milieu. Als de kaas moet rijpen, zijn bovendien verwarmde opslagruimtes vereist. Oude, harde kazen zijn het minst duurzaam. Harde kazen zijn over het algemeen minder duurzaam dan zachte, omdat voor de laatste minder melk nodig is, en dus minder landbouwgrond en veevoeder. Voor 1 kilo mozzarella heb je 5 tot 8 liter melk nodig.