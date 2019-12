Een retrospectieve van Keith Haring in Brussel bewijst dat de man veel meer was dan de action painter die altijd en overal tekeningetjes maakte. Ga het krachtige, militante en nog altijd relevante oeuvre van het vroeggestorven popfenomeen herontdekken.

Wie ze (min of meer) bewust heeft mee gemaakt, kan het beamen: Keith Haring was overal in de jaren tachtig. Je zag zijn alom bekende en alomtegenwoordige cartoonfiguurtjes op muren en metro's in New York. Je zag ze op posters, T-shirts, kaftpapier, sneakers en MTV. Je zag ze rennen, springen, vallen en weer doorgaan op elk tv-scherm, in elke galerie, in elke shop, in elk huis. Het was streetart die vol vreugde, woede, energie en engagement uit de underground kwam, en zich bovengronds als een virus over de hele aardbol en tot in het museale wereldje had verspreid. Tenminste: tot Haring er plots niet meer was, en in 1990 op zijn 31e bleek bezweken aan de gevolgen van aids. Geen kunstenaar zou daarom zo innig met het decennium van breakdance, walkmans, Ronald Reagan en blazers met epauletten verbonden blijven als hij, wat van Haring evengoed een tollende tijdscapsule als een cultureel fenomeen maakt.

