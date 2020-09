Gezonde eetgewoonten bevorderen, is een missie van Carrefour. De supermarktketen is samen met haar medewerkers nauw betrokken in de strijd tegen borstkanker en zet voor het zesde jaar op rij acties op het getouw ten voordele van Pink Ribbon.

Carrefour is sinds 2015 één van de hoofdsponsors van Pink Ribbon vzw. Op allerlei manieren zamelde de winkelketen geld in om de strijd tegen borstkanker te steunen. Via de deelnemende Carrefour-winkels (hypermarkten, markets en express-winkels) werden in de voorbije vijf jaar 110.000 Pink Ribbon-lintjes verkocht, goed voor een donatie van 220.000 euro. In 2017 kwam de Papillon-banaan in de rekken (zie kader), waarbij per verkochte kist bananen van 17 kg een donatie van 1 euro naar de vzw ging. Dat leverde Pink Ribbon in de voorbije drie jaar 160.000 euro op. In 2019 kwamen er Zespri-kiwi's bij, waarvan in totaal 25.000 euro werd overgemaakt aan de vzw die strijd levert tegen borstkanker. In samenwerking met andere leveranciers werden in de maand oktober promo-acties georganiseerd, bijvoorbeeld met lingeriemerken, te koop in de Hypermarkten, wat in totaal 45.000 euro opleverde voor Pink Ribbon. Ook dit jaar zal het niet ontbreken aan acties en promoties bij Carrefour.Het blijft echter niet bij deze belangrijke financiële steun. Integendeel. Van bij de aanvang van het partnership werden interne sensibiliseringscampagnes opgezet waarbij medewerkers van Carrefour fondsen voor Pink Ribbon wisten te verzamelen. Zo liep een groep van 15 Carrefour-medewerkers de 20 km door Brussel in 2015, ten voordele van Pink Ribbon. In 2016 en 2017 werd een boekje samengesteld en verkocht en in 2018 volgde de fameuze naaktkalender genaamd 'Heroes' waarbij twaalf mannen die werken bij Carrefour ten voordele van de strijd tegen borstkanker uit de kleren gingen. Dat deden ze nadat ze zelf met (borst)kanker geconfronteerd werden in hun persoonlijke omgeving. Ze werden artistiek in beeld gebracht door fotografe Lieve Blancquaert. Dit jaar wordt het partnership opnieuw geïntensifieerd. Zo worden er niet alleen 21.000 Pink Ribbon-lintjes te koop aangeboden, ook de Papillon-banaan is opnieuw van de partij. Daarnaast worden 12.000 Pink Ribbon-mondmaskers te koop aangeboden en staan diverse samenwerkingen op til, waarbij niet alleen de lingerie-actie herhaald wordt, maar ook nieuwe promo-acties met onder andere Sensodyne en Contrex vorm krijgen.Heel wat enthousiaste medewerkers van Carrefour zullen deelnemen aan De Roze Mars.