Soms loopt de ontwikkeling van een jong kind langzaam, ongewoon of moeilijk. En soms heeft een ouder meer tijd nodig om de ouderrol goed op te nemen. Maar altijd kunnen kinderen en ouders in verbondenheid met elkaar blíjven groeien als ze mogen rekenen op betekenisvolle anderen die een nest bieden rond het gezinsnest. Zorgverleners die daaraan willen bijdragen vinden verhelderende inzichten en praktische handvatten in Vroege ontwikkeling alle kansen geven van Nicole Vliegen (KU Leuven) en Yannic Verhaest (UPC KU Leuven). Beiden zijn als psychodynamisch psychotherapeuten en 'infant mental health'-deskundigen verbonden aan PraxisP en RINO Vlaanderen. De vele korte, behapbare hoofdstukjes grijpen als tandwieltjes in elkaar. Want zo kun je ook de ontwikkeling van het duo ouder-kind zien: als een complex raderwerk dat vastdraait zodra een van de vele onderdeeltjes achterblijft.