Te veel en te vetrijke voedingsgewoonten overbelasten de lever, die alsmaar meer vetdruppeltjes gaat opstapelen. In het beginstadium is leververvetting onschuldig en vrij makkelijk om te keren met gezonde eetgewoonten. Daarna niet meer.

Alle stoffen (voedingsstoffen, gifstoffen, alcohol, medicatie...) die we in onze mond stoppen en via de darm worden opgenomen in de bloedcirculatie passeren eerst langs de lever. De lever filtert, verwerkt en stockeert wat overbodig is. Overschotten van voedingsstoffen afkomstig uit eiwitten, koolhydraten en vetten worden in stukjes gebroken en opgeslagen in de levercellen. Vet dat niet verwerkt kan worden, komt in de vorm van vetdruppeltjes in de levercellen terecht: daardoor gaan de...